Previsioni Meteo, FOCUS sull’ondata di freddo del 5-6-7 Febbraio: ecco cosa succederà la prossima settimana (Di giovedì 30 gennaio 2020) Previsioni Meteo – Confermiamo, come d’altronde avevamo già accennato in precedenti editoriali, che si prospetta piuttosto difficile, da parte dei centri di calcolo, riuscire a inquadrare l’azione invernale prevista per il corso della prossima settimana. L’anticiclone appare molto ostinato e reattivo rispetto all’offensiva artica verso l’Europa centrale e il Mediterraneo, ma ci sono anche altre ragioni stratosferiche, da cui molto spesso dipende l’entità delle azioni meridiane a carattere freddo, e queste sono per rinforzo della struttura polare, rientro nella sede naturale, dopo un parziale dislocamento, e inibizione di “rilassamenti” meridiani. Insomma, uno strappo artico si conferma poiché, nella troposfera, il “getto” sarà per qualche fase incline a onde meridiane in Oceano e, in conseguenza di esse, con buona ... meteoweb.eu

