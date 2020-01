Klopp: «100 punti? Non ci penso…» VIDEO (Di giovedì 30 gennaio 2020) Klopp, le parole del tecnico del Liverpool dopo la vittoria di ieri dei Reds sul West Ham in Premier League Ancora una vittoria per il Liverpool di mister Klopp. Al termine della gara vinta contro il West Ham ecco le parole del tecnico. «Non sto pensando ai 100 punti in campionato anche perché in carriera non ci sono mai riuscito. L’anno scorso abbiamo chiuso il campionato con 97 punti, potevano esser 98 se avessimo pareggiato contro il City. Potrebbe essere una motivazione in più per i ragazzi ma non c’è bisogno che diventi un’ossessione. Siamo il Liverpool, abbiamo la nostra storia alle spalle e sappiamo cosa dobbiamo fare. Ottenere un record in campionato non è una priorità per noi». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

