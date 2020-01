Kate Middleton serve la colazione in pantaloni skinny e rivela un segreto sui figli (Di giovedì 30 gennaio 2020) Kate Middleton è apparsa ancora una volta in pubblico e lo ha fatto con un look casual impeccabile con jeans skinny e stivali bassi. Così vestita ha servito personalmente la colazione ai bambini bisognosi di un'ente benefica e ne ha approfittato per rivelare un segreto sui suoi figli. fanpage

LT38 : RT @vogue_italia: Ecco come indossare l'animalier tutti i giorni (o quasi) ?? - TerryEmpyre : RT @Corriere: Sorpresa all’asilo: la colazione la serve Kate Middleton - infoitcultura : Kate Middleton ricicla il completo con la minigonna ma rischia l’incidente hot -