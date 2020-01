Gualtieri: "Bene le Sardine, ma PD non dimentichi i moderati" (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri del PD ha rilasciato un'intervista a Giovanna Vitale pubblicata oggi su la Repubblica, in cui parla sia del futuro del governo, sia di quello del suo partito e dei rapporti con il MoVimento 5 Stelle, oltre che delle sue prossime mosse come titolare del MEF.Gualtieri è anche candidato alle elezioni suppletive di Roma del 1° marzo nel collegio che era di Paolo Gentiloni, che ha dovuto lasciare il Parlamento italiano perché chiamato a svolgere il ruolo di Commissario UE. Il ministro ha spiegato così la sua candidatura:"Questa candidatura non era nei miei pensieri, ma quando mi è stato detto che una mia disponibilità avrebbe consentito un accordo unitario nel centrosinistra ho capito che non potevo tirarmi indietro da una sfida che affronto con entusiasmo. D'altronde sono figlio di questa città e di questo territorio sin dai tempi del liceo ... blogo

