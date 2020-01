Gazzetta: a giugno potrebbero partire Koulibaly, Allan e Fabian Ruiz (Di giovedì 30 gennaio 2020) Lobotka, Demme e Politano subito, Rrahamani e Petagna a giungo, sono questi gli acquisti che il Napoli ha portato a termine in questa sessione di mercato. Una spesa che potrebbe ancora crescere se Giuntoli riuscire a portare a casa gli ultimi affari ancora aperti con il Verona, scrive la Gazzetta dello Sport. 100 milioni spesi, che sono un record, e non solo per De Laurentiis. 100 milioni che sono la partenza di una rivoluzione che si consumerà a giungo, perché la società ha bisogno di vendere per rientrare delle spese. Il presidente s’è deciso a rivoluzionare l’organico, a chiudere un ciclo che ha dato belle soddisfazioni ma che, sul piano pratico,non ha portato né titoli né trofei No saranno di certo Callejon e Mertens, in scadenza di contratto, a far fare cassa a De Laurentiis Il presidente, comunque, non si opporrà a giugno alle cessioni di Kalidou Koulibaly, valutato80milioni di ... ilnapolista

