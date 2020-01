Diana Del Bufalo attacca Ruffini e svela la verità sul loro addio (Di giovedì 30 gennaio 2020) Diana Del Bufalo torna a parlare della fine dell’amore con Paolo Ruffini e dei motivi che l’hanno spinta a chiudere una love story che durava da diversi anni. Una relazione nata sul palco di Colorado, in tv, e terminata, sembra, a causa di un tradimento del comico. Il conduttore avrebbe tradito l’attrice con Vanya Stone, candidata a entrare a La Pupa e Il Secchione. Dopo l’annuncio dell’addio, Ruffini si è scusato più volte con l’ex, prima nel corso di un’intervista a Verissimo, poi con una telefonata. “Ci siamo sentiti al telefono, le accetto – ha detto lei al settimanale Oggi -. Quel che non accetto sono i commenti di chi dice: ‘Quando finisce un amore si sbaglia sempre in due’. A volte non è così. A volte sbaglia uno solo, cioè lui, Paolo. Io non ho mai sbagliato nella nostra storia”. La Del Bufalo ha poi svelato qualcosa di più sulla ... dilei

