Coronavirus | Conte | “Potete stare tranquilli”

Durante il suo viaggio a Sofia, Conte si è espresso in merito al recente pericolo del Coronavirus, il nuovo virus dilagato in Cina. "Vi posso assicurare che l'Italia ha adottato una linea di misure cautelative che è la più efficace in Europa e forse addirittura a livello internazionale. Dunque i cittadini italiani devono stare sereni, tranquilli, che noi stiamo affrontando con la massima responsabilità". Ha poi continuato affrontando la situazione di Civitavecchia,: "L'equipe sanitaria ha effettuato il controllo e tutte le iniziative affinché lo sbarco avvenga in massima cautela. Non ho degli aggiornamenti più di dettaglio". Nel porto della città è stato riscontrato su una nave un caso sospetto del virus cinese. Coronavirus, Conte sui rischi per l'Italia Nel pomeriggio in parlamento avrà luogo la verifica di governo, al quale il premier prenderà parte.

