Confindustria Benevento e Ice promuovono la formazione digitale Web Focus | corsi per 35

Mezzogiorno : CIVES e Confindustria Benevento a confronto con Claudio De Vincenti : Tempo di lettura: 1 minutoMartedì 4 febbraio alle ore 17.00 presso il Centro di Cultura “R. Calabrìa”, in P.zza Orsini 33, per iniziativa di CIVES – Laboratorio di formazione al bene comune e Confindustria Benevento si terrà un incontro sul tema: “L’economia di Francesco e il futuro del Mezzogiorno”. Introdurrà i lavori Ettore Rossi Direttore diocesano dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Diocesi di Benevento; ...

Confindustria Benevento : Economia sannita - bene manifatture ed export ma preoccupa il calo demografico : Oggi, in Confindustria benevento è stata presentata la nota di aggiornamento dello studio “Dove Va l’Economia sannita”, il rapporto sull’Economia territoriale realizzato dal Centro Studi di Confindustria benevento nato con l’obiettivo di offrire una fotografia dell’andamento congiunturale della provincia di benevento e delle sue dinamiche sociali ed economiche. I dati analizzati sono quelli disponibili al 31 dicembre 2019 e provengono da varie ...

Confindustria Benevento - sviluppo dell’export : si punta sul marketing digitale : Utilizzare i canali digitali per far crescere l’export è il messaggio del corso di formazione organizzato da ICE Agenzia in Confindustria Benevento nell’ambito del piano Export Sud. Presenti all’apertura dei lavori il presidente di Confindustria Benevento, Filippo Liverini e Paola Bellusci, coordinatrice ICE dell’ufficio promozione del Made in Italy. Il professore Andrea Boscari ha cercato di rendere fruibili alle imprese ...

Confindustria Benevento - il marketing e le nuove tecnologie : tre giorni di seminari : In Confindustria Benevento prende il via il 16 gennaio, con inizio alle ore 9.00, la tre giorni di formazione incentrata sul marketing digitale nell’era dell’export. Si tratta di un corso di affiancamento alle imprese organizzato da ICE Agenzia che rientra nell’ambito delle attività di formazione previste dal Piano Export Sud e che si svilupperà per tre giovedì consecutivi. Il programma dei lavori, costituito da due incontri specialistici in ...

Confindustria Benevento - studenti e impresa : al via la prima edizione di I Factor : Prende il via la prima edizione del progetto “I – Factor – Fattore impresa” ideato ed organizzato dal Gruppo Giovani di Confindustria Benevento e dall’Università Giustino Fortunato. Il progetto coinvolge le scuole superiori di secondo grado ed è strutturato sotto forma di un concorso per le migliori idee imprenditoriali degli studenti che favorisca un percorso operativo di acquisizione di competenze trasversali. “Favorire la nascita di nuove ...

Confindustria Benevento : Nuove regole Ue per gli annunci di Booking.com - era ora : È di queste ultime ore l’intesa definitiva raggiunta Booking.com e Commissione Europea che vedono il colosso del turismo on line impegnato ad apportare entro il 16 giugno 2020 molte modifiche sulle modalità di presentazione di offerte, sconti e tariffe. Gli operatori istituzionali della Sezione Turismo e Tempo Libero di Confindustria Benevento prendono atto con soddisfazione, è scritto in una nota diffusa ieri “dell’importante ...

Raddoppio della Telese Caianello : via libera dall’Anas. Soddisfatta Confindustria Benevento : E’ stato inserito all’ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio di amministrazione di Anas ed approvato dallo stesso, il bando di gara per l’appalto dei lavori per il Raddoppio della Strada Statale 372 Telese Caianello. “Siamo soddisfatti di questo importante risultato che rappresenta il segnale di rispetto degli impegni assunti e di attenzione nei confronti del nostro territorio spiega Filippo Liverini Presidente di Confindustria ...