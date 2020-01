“Come un gatto in tangenziale” su Canale 5: Stasera in tv giovedì 30 gennaio (Di giovedì 30 gennaio 2020) Cinema Stasera in tv: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata giovedì 30 gennaio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo per Stasera. Ecco i film del cinema Stasera in tv, giovedì 30 gennaio: Come un gatto in tangenziale – 21:20 Canale 5 Genere: Commedia Uscita: 2018 Regista: Cast: TRAMA La storia d’amore tra due adolescenti che provengono da contesti sociali differenti e dell’inevitabile incontro/scontro tra le loro due famiglie. Giovanni, manager per una think tank che si propone di riqualificare le periferie italiane e la sua ex moglie Luce, naif coltivatrice di lavanda in Provenza, sono i genitori di Agnese che vive nei “quartieri alti”di Roma. Alessio invece abita insieme alla mamma Monica, operatrice sanitaria e alle due zie cleptomani Pamela e Sue Ellen, nella borgata romana Bastoni… Nemiche per la pelle – ... 2anews

zazoomblog : Stasera Tv 30 Gennaio Canale 5 Come un Gatto in Tangenziale Trama e Trailer - #Stasera #Gennaio #Canale #Gatto… - zazoomblog : Stasera Tv 30 Gennaio Canale 5 Come un Gatto in Tangenziale Trama e Trailer - #Stasera #Gennaio #Canale #Gatto - mismosolymar : RT @i_leni_a: Dopo anni di studi sociali e antropologici, anni di esperienze relazionali empiriche, indagini approfondite sulla natura uman… -