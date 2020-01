Caro biglietti Napoli-Barcellona | Formisano | “I prezzi premiano gli abbonati”

Caro biglietti - Formisano : “Ma per Napoli-Inter di Coppa Italia le curve costeranno 5 euro” : Mentre in città è scoppiata la polemica per il Caro Biglietti per Napoli-Barcellona di Champions League, interviene sulla questione l’Head of Operation del Napoli Alessandro Formisano, a Radio Kiss Kiss, che annuncia: “Oggi pubblicheremo, non appena avremo certezza della data di Napoli-Inter (potrebbe variare per l’osservatorio dalle manifestazioni sportive), i prezzi per la semifinale di Coppa Italia che per tutti gli abbonati ...

Caro biglietti - Antitrust apre procedimenti contro nove club di Serie A : procedimenti Antitrust contro nove società di Serie A per il Caro biglietti e abbonamento. Nel mirino anche Inter, Juventus e Milan. ROMA – L’Antitrust ha avviato nove procedimenti contro società di Serie A per il Caro biglietti e abbonamenti. Nel mirino del Garante sono finite Inter, Juventus, Lazio, Roma, Udinese, Atalanta, Cagliari e Genoa. Si tratta di un primo passaggio che potrebbe portare ad una multa da parte ...

Vinta la (prima) battaglia sul Caro voli : arrivano gli sconti sui biglietti aerei alle stelle da e per la Sicilia : La prima battaglia è Vinta. Dopo la mobilitazione social a causa dei prezzi proibitivi dei biglietti aerei per trascorrere il Natale al Sud e l’iniziativa di “Unterroneamilano”, le tariffe sociali diventano realtà. caro voli, due studenti a Open: «Spesa insostenibile, al Sud passando per l’estero risparmieremo 1000 euro» – Video – OpenIl tuo browser non supporta il tag iframe Cosa prevede la legge di ...

Caro voli in Sicilia - Faraone (Iv) : «Biglietti per ricchi - abbassare i prezzi con la continuità territoriale» – L’intervista : Dopo la mobilitazione social e il pullman gratuito organizzato da “Unterroneamilano”, il capogruppo di Italia Viva in Senato Davide Faraone, in studio a Open, annuncia una «sinergia» tra i renziani e il «M5s che normalmente non si amano». L’obiettivo comune è quello di contrastare il Caro voli: come documentato più volte da Open, un biglietto aereo per Natale verso la Sicilia arriva a costare anche 800 euro. La continuità ...

Studenti e lavoratori fuori sede da Milano alla Sicilia col bus ‘solidale’ contro Caro biglietti : “Dai 200 ai 500 euro - non saremo mai tornati a casa” : “La nostra è una protesta gentile contro il caro biglietti. Siamo del Sud, viviamo a Milano, e vogliamo tornare a casa senza pagare una follia, così ci siamo auto organizzati”. È partito ieri sera dalla Stazione Centrale, il primo bus “solidale” di Studenti e lavoratori fuori sede che volevano tornare a casa per le feste natalizie. L’ideatore è Stefano Maiolica, 25 anni di origine campana, che vive e lavora nel capoluogo lombardo da diversi ...

Il Napoli continua ad allontanare i tifosi dallo stadio : ora è guerra al “Caro biglietti” : Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – È ormai guerra aperta tra gli ultras e il presidente del Napoli. Contestazioni e striscioni da parte dei tifosi, parole appuntite e frecciate di De Laurentiis verso quella parte di supporters che da sempre lo attacca. Dopo le polemiche sulle multe che stanno arrivando in merito al “regolamento d’uso” dell’impianto di Fuorigrotta adesso la diatriba è sul “caro ...

Sicilia : commissioni Ars con Musumeci su Caro voli - 'introdurre tetto per costo biglietti' (2) : (Adnkronos) - Savarino ha ricordato che in questa legislatura la Sicilia ha ottenuto "la continuità territoriale per gli scali di Comiso e Birgi dai quali - ha aggiunto - mi onoro di comunicare che a breve sarà possibile volare su diversi scali minori e su Roma e Milano rispettivamente con 120 e 140

Sicilia : commissioni Ars con Musumeci su Caro voli - 'introdurre tetto per costo biglietti' (3) : (Adnkronos) - ”La condizione di insularità della Sicilia è un minus riconosciuto anche dall’Unione Europea - afferma Amata - Non possiamo assolutamente consentire che la continuità territoriale, che andrebbe garantita indistintamente a tutti nel nostro Paese, rimanga lettera morta o spot buono solo