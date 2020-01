Alessia Marcuzzi dopo l’addio all’Isola dei Famosi: “Ecco quale programma condurrà” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ormai è ufficiale: Alessia Marcuzzi non sarà al timone dell’Isola dei Famosi. Tra liti, polemiche e accuse pesanti, l’ultima edizione del programma è stata tutto fuorché vincente dal punto di vista degli ascolti ma fino a qualche giorno fa non c’erano dubbi sulla padrona di casa, che dal lontano 2015 racconta le avventure dei naufraghi vip in Honduras. Da quando cioè l’Isola si è “trasferita” dalla Rai a Mediaset. Nei giorni scorsi sono arrivati i primi rumor, poi la conferma con un comunicato ufficiale di Mediaset. “In pieno accordo con Mediaset, – riferisce la nota di Cologno Monzese – Alessia Marcuzzi ha preferito rinunciare alla conduzione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi”. “Sono alle porte per lei – si precisa – nuovi progetti su Canale 5 che andranno ad aggiungersi alla sua puntata settimanale de Le Iene (in onda da febbraio su Italia 1)”. (Continua dopo la ... caffeinamagazine

