Sabrina Salerno, "secondo alcuni sarei dovuta morire a 20 anni" (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sabrina Salerno si racconta, parla della sua partecipazione a Sanremo e di come le dicevano che professionalmente sarebbe morta a 20 anni! Torna sul palco Sabrina Salerno, ma non per cantare. La bomba sexy degli anni '80 infatti affiancherà Amadeus in una delle serate della kermesse canora. La bella Sabrina ha calcato il palco dell'Ariston a 22 anni, quando ha portato al Festival la canzone "Siamo donne" insieme a Jo Squillo. In un'intervista rilasciata al Messaggero però rivela che ci sarà l'occasione per sentirla cantare quest'anno, ma non ha detto quando. Magari canterà un brano nuovo, non si sa ancora. La prorompente Sabrina ha comunque detto di essere molto contenta di essere stata chiamata per questa bella occasione. Non sa chi ha fatto il suo nome, ma comunque le donne scelte dal conduttore sono tutte in forma smagliante, proprio come lei.

