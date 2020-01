Previsioni Meteo Febbraio, grandi conferme sull’ondata di GELO e NEVE: temperature in picchiata tra Mercoledì 5 e Giovedì 6 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Previsioni Meteo Febbraio – Via via i modelli matematici stanno iniziando a fugare un po’ di dubbi circa l’ipotesi di irruzione di aria fredda attesa nel corso della prima decade del mese di Febbraio. L’ostinatezza dell’alta pressione, sta creando non pochi problemi alle simulazioni matematiche nel cercare di inquadrare l’esatta traiettoria dell’aria fredda. Tuttavia, stiamo assistendo nelle ultime corse modellistico a una certa progressiva stabilizzazione delle dinamiche e, scorgiamo sempre più, anche anticipi della manovra stessa. La fase in cui dovrebbe realizzarsi l’irruzione fredda andrebbe, grosso modo, dal 5 al 7/8 Febbraio, quindi con durata approssimativamente di 3/4 giorni. Un elemento che appare abbastanza rassicurante, anche se mai del tutto, trattandosi ancora di 144/168 ore di distanza, circa un possibile realizzazione dell’inclusione fredda anche verso ... meteoweb.eu

