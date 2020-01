M5s, via libera a candidature regionali. Crimi: “Restiamo uniti, Movimento rinasca dai territori” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Si riapre così anche il dossier sulle possibili alleanze in vista delle prossime elezioni regionali. Secondo Vito Crimi non ha importanza il collocamento che prenderà il M5s, in quanto "ai cittadini interessa che si abbassino le tasse" indipendentemente dalla sponda politica che si prende. Ma non sono tutti dello stesso avviso all'interno del Movimento: "Allearsi col Pd? Il M5S o sceglie di essere la terza via oppure muore. I dem vogliono prosciugarci, non cadiamo nella trappola. Non dimenticandoci da dove veniamo, serve identità", dice il deputato Gubitosa. fanpage

