Jorge Lorenzo veloce su Instagram: visita all’Inter e anche un “messaggio” per Quartararo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nella giornata della notizia della promozione del giovane francese al posto di Valentino Rossi in Yamaha, lo spagnolo è tra i primi a commentare il suo ingaggio al quale potrebbe presto aggiungersi l’annuncio del suo ritorno sulla M1 con il ruolo di collaudatore. Nel frattempo ha però raggiunto la sede nerazzurra, incontrato il presidente Steven Zhang e promesso che stasera sarà in tribuna per assistere ai quarti di finale di Coppa Italia. fanpage

