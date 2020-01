Il coronavirus e la ‘profezia’ di Bill Gates nel 2018: “il mondo deve prepararsi ad una pandemia che farà milioni di morti” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Durante la conferenza annuale della Massachusetts Medical Society, che si svolge a Boston, Bill Gates ha parlato di una pandemia che avrebbe fatto milioni di morti. Era il 2018. Una premonizione? Una semplice previsione? Per i complottisti di turno è persino possibile che il miliardario sapesse già del coronavirus, o meglio di un non ben precisato nuovo virus che avrebbe potuto colpire il Sud dell’Asia, portando oltre 30 milioni di morti in 6 mesi: “Il mondo ha bisogno di prepararsi per le pandemie come i militari si preparano alla guerra“, aveva dichiarato Gates in quell’occasione. Bill Gates aveva avallato la propria tesi con il supporto di un software che simulava la velocità di diffusione di un potenziale virus, spinto anche dai frequenti viaggi in aerei e dal degrado ambientale. Wuhan Virus Tracking. Credit Johns Hopkins University Nel video si vedeva ... meteoweb.eu

SirJoeWorks : RT @SirJoeWorks: @EuroMasochismo La profezia del mafioso: «Se non paghi la somma X, profetizzo che ti prenderà fuoco il locale»! ?? #BMGF #C… - SirJoeWorks : @EuroMasochismo La profezia del mafioso: «Se non paghi la somma X, profetizzo che ti prenderà fuoco il locale»! ?? #BMGF #Coronavirus - Marco_Zum : Bill Gates aveva predetto il Coronavirus un anno fa -