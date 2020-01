Enjoy: su Italia 1 dal 2 febbraio ridere fa bene (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dal 2 febbraio su Italia 1 per quattro domeniche va in onda Enjoy - ridere fa bene, il nuovo show comico prodotto da Colorado Film per RTI, condotto da Diana Del Bufalo con la partecipazione straordinaria di Diego Abatantuono.Nel corso del programma, ideato da Maurizio Totti e Lucio Wilson, due squadre di comici si sfidano per aggiudicarsi più prove possibili al fine di finanziare due progetti di solidarietà ideati e promossi da Mediafriends: A regola d'arte, gestito da Famiglia Murialdo Onlus, che prevede corsi settimanali di rugby e di musica nel rione Luzzatti-Ascarelli di Poggioreale di Napoli; Insieme con la musica, nel quale i ragazzi del quartiere Salomone-Forlanini di Milano hanno l'opportunità di di ritrovarsi per suonare insieme gratuitamente, seguiti da insegnanti qualificati, formando un'orchestra giovanile.Enjoy: su Italia 1 dal 2 febbraio ridere fa ... blogo

