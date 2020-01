Detto Fatto cancellato da Rai 2? Parla Bianca Guaccero (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sono settimane di grande incertezza per Bianca Guaccero e il suo Detto Fatto che, secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, non arriverebbe a conferma venendo cancellato dal day time di Rai 2. Si Parla di un nuovo slot pomeridiano affidato a Paola Perego e di un contratto della Guaccero da parte di Tv8 che aspetta solo la firma, ma andiamo per ordine. La strana parabola di Detto Fatto La parabola di Detto Fatto è piuttosto curiosa. Partito in sordina è poi diventato una rivelazione inaspettata durante l’era Balivo, un show capace di far tirare un sospiro di sollievo a una Rai 2 che non trovava un format competitivo per quello spazio. Con l’arrivo di Bianca Guaccero il format non solo non ha accusato problemi ma, anzi, ha confermato e in certi casi migliorato il suo trend positivo. Poi, quest’anno, è cambiato tutto: Detto Fatto si è spostato avanti e indietro nel pomeriggio ... thesocialpost

Detto Fatto cancellato dalla Rai? Bianca Guaccero racconta la verità : Detto Fatto cancellato dalla Rai? Bianca Guaccero ha deciso di rispondere alle voci di corridoio che, sempre più insistentemente, fanno del gossip sul programma da lei condotto. E che, secondo le quali, si avvia alla sua chiusura definitiva. Quella in onda su Rai Due tutti i giorni dalle ore 14 potrebbe quindi essere l’ultima edizione del programma televisivo. I motivi? Molteplici, stando alle indiscrezioni. Primo tra tutti un possibile ...

“ Detto Fatto a rischio cancellazione” : Bianca Guaccero replica su Instagram : Bianca Guaccero rompe il silenzio e risponde su Instagram ai gossip su Detto Fatto . Negli ultimi giorni si è parlato spesso di un allontanamento della conduttrice dal programma che rischierebbe quindi la chiusura. Come i fan ben ricordano, l’ex attrice di Capri è al timone della trasmissione da circa due anni ed è arrivata dopo l’addio di Caterina Balivo, passata a Rai Uno per condurre Vieni da Me. La nuova stagione televisiva non è ...

Detto Fatto cancellato dalla Rai : cos’è successo? : Detto Fatto sarà cancellato dalla Rai? Stando alle prime indiscrezioni il programma condotto da Bianca Guaccero potrebbe non essere più trasmesso la prossima stagione, e al suo posto ci sarebbe un altro programma condotto da una famosa conduttrice. Detto Fatto cancellato Ancora nessuna conferma o smentita per quanto riguarda la cancellazione di Detto Fatto dai palinsesti Rai, quel che è certo è che il programma non avrebbe ottenuto uno share ...

Detto Fatto cancellato dalla Rai? Bianca Guaccero fa chiarezza – VIDEO : Detto Fatto verrà sostituito sulla Rai da un nuovo programma condotto da Paola Perego? Ecco cosa ha scritto Bianca Guaccero su Instagram Detto Fatto verrà cancellato sulla Rai? Stando a quanto si legge su Tv Blog a partire dalla prossima stagione la trasmissione condotta da Bianca Guaccero sarà sostituita da un nuovo programma condotto da Paola […] L'articolo Detto Fatto cancellato dalla Rai? Bianca Guaccero fa chiarezza – VIDEO ...

Detto Fatto cancellato dalla Rai? Replica Bianca Guaccero – VIDEO : Emerge l’ipotesi che il programma Detto Fatto potrebbe essere cancellato dalla Rai nella prossima stagione, Replica Bianca Guaccero . Nei giorni scorsi, si era sparsa la notizia che la conduttrice televisiva e attrice Bianca Guaccero sarebbe in procinto di lasciare ‘ Detto Fatto ’. Destinazione e progetti nuovi per la bella pugliese, con un programma tutto suo su […] L'articolo Detto Fatto cancellato dalla Rai? Replica ...

Detto Fatto chiude : Bianca Guaccero lascerà la Rai : Questo articolo Detto fatto chiude : Bianca Guaccero lascerà la Rai è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sembra definitiva la decisione di chiude re il programma Detto fatto , condotto da Bianca Guaccero : la conduttrice lascerà presto la Rai. Il programma, che dal 2013 fa parte del palinsesto pomeridiano di Rai Due, sembra essere arrivato al capolinea. Pare che già da tempo i vertici Rai fossero intenzionati a chiude re ...

Detto Fatto : Paola Perego al Posto di Bianca Guaccero? L’indiscrezione! : Ormai è notizia di alcuni giorni fa che Detto Fatto , il programma del pomeriggio di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero a settembre, secondo indiscrezioni, dovrebbe chiudere. A questo punto però occorre chiedersi chi prenderà il suo Posto su Rai2 e si vocifera il nome di Paola Perego . Ecco i dettagli. Paola Perego potrebbe presto ritornare in tv. A darne notizia in questi minuti sono alcuni siti e giornali che hanno riportato questa indiscrezione. ...

Detto Fatto chiude | Bianca Guaccero pronta a lasciare la Rai? – VIDEO : Detto Fatto | Bianca Guaccero sarebbe pronta a dire addio al programma, la cui chiusura è prevista per l’estate, per dedicarsi a nuovo progetto su Sky Detto Fatto , il programma lanciato da Caterina Balivo, sembrerebbe, purtroppo, essere arrivato al capolinea. Il portale web Tv Blog segnala che la trasmissione, a partire dal mese di settembre, […] L'articolo Detto Fatto chiude | Bianca Guaccero pronta a lasciare la Rai? – VIDEO è ...

Bianca Guaccero risponde alle voci di cancellazione dello show : “ Detto Fatto è qua e ci resta” : Bianca Guaccero risponde ai rumors delle ultime ore su una possibile cancellazione del suo protagramma del pomeriggio. La conduttrice non avrebbe gradito determinate esternazioni sui social network, per questo ha indossato il suo miglior sorriso chiarendo su Instagram che "Detto Fatto è qua e ci resta". Ma dalla prossima stagione televisiva, il futuro della Guaccero sembra già scritto altrove.Continua a leggere

Detto Fatto : Jonathan Kashanian svela un retroscena su Al Bano : Bianca Guaccero, Jonathan Kashanian a Detto Fatto rivela un curioso aneddoto su Al Bano Il momento più divertente di Detto Fatto è senz’altro la Super Classifica Jon, ogni giorno nella sua rubrica l’opinionista italo-israeliano svela vari aneddoti sui vip italiani e stranieri. Oggi, 28 gennaio, il tema della sua classifica era la somiglianza tra vip che tra di loro non hanno alcun rapporto di parentela. Tuttavia nella classifica ...

La Rai chiude Detto Fatto. Cosa prende il posto del programma di Bianca Guaccero : La notizia è clamorosa, anche se alcune avvisaglie c’erano già state nelle settimane scorse. C’è chi pensava fossero soltanto voci prive di fondamento, invece le indiscrezioni sono state confermate. La Rai dice addio ad uno dei suoi programmi, infatti a partire dal prossimo mese di settembre non vedremo più su Rai 2 ‘ Detto Fatto’, la trasmissione condotta dalla bellissima Bianca Guaccero . Il programma andò in onda per la ...

Detto Fatto cancellato dalla Rai : a settembre parte un nuovo programma : Detto Fatto viene chiuso su Rai Due: parte un nuovo programma con Paola Perego? Da tempo si parla di una chiusura di Detto Fatto , il programma di Rai Due nato nel 2013 con Caterina Balivo e oggi condotto da Bianca Guaccero. Quest’ultima, secondo gli ultimi gossip, ha firmato un contratto con Sky per presentare un […] L'articolo Detto Fatto cancellato dalla Rai: a settembre parte un nuovo programma proviene da Gossip e Tv.

Bianca Guaccero - addio Detto Fatto : passaggio alla concorrenza : Bianca Guaccero fuori da Detto Fatto a fine stagione: l’opinione di Maurizio Costanzo Bianca Guaccero lascerà la conduzione di Detto Fatto a fine stagione. Appartiene alle scorse ore la clamorosa indiscrezione, secondo la quale la bella e brava pugliese chiuderà con il factual show in onda su Rai Due ogni pomeriggio. Se l’ addio si consumerà effettivamente lo scopriremo prossimamente, presumibilmente d alla stessa bitontina, una delle ...

Sanremo 2020 - Fiorello : «Sarò l’amico del conduttore. Dirò ad Amadeus ‘che c*zzo hai fatto? Perché hai Detto ’sta cosa?’» : Fiorello Quale sarà il ruolo di Fiorello al Festival di Sanremo 2020 ? E’ questo uno degli interrogativi della settantesima edizione della kermesse canora, condotta da Amadeus e in partenza su Rai 1 martedì 4 febbraio 2020 . A rispondere al quesito, seppur in maniera ironica, è stato il diretto interessato ai microfoni di DeeJay Chiama Italia, lo show radiofonico mattutino condotto da Linus e Nicola Savino. Interrogato dai due (“Che ...

Detto Fatto - Jonathan a Bianca : “Sono ebreo - non saremmo stati amici” : Jonathan ed ebraismo, la confessione dello stilista a Detto Fatto e le parole che emozionano Bianca Guaccero In occasione della Giornata della Memoria, Jonathan Kashanian ha voluto ricordare le sue origini ebree e quello che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale ai danni di gente innocente. La SuperClassifica di Jonathan non è solo lo […] L'articolo Detto Fatto, Jonathan a Bianca: “Sono ebreo, non saremmo stati amici” ...

DarioNardella : Il Mandela Forum gremito di ragazzi da tutta la Toscana per la #giornatadellamemoria, che emozione. Come ha fatto… - RaiNews : 'Mia madre mi avrebbe detto 'denuncia' ed è quello che ho fatto', dice Maria Bigliani #Torino - matteosalvinimi : #Salvini: Ringrazio Siniša Mihajlovic che oggi ha fatto un'intervista coraggiosa e ha detto: 'Se fossi italiano vot… -