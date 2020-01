Cos'era la Dc quando c'era Craxi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) In questi giorni di revival della Prima Repubblica per il ventennale della morte di Bettino Craxi, chi è interessato a conoscere i meccanismi di quella stagione politica, ma soprattutto a comprendere che cosa significasse fare politica prima del web e dei social network, può trovare spunti interessanti leggendo il libro “Un giovane della Prima Repubblica, dal dopoguerra ad oggi tra i sogni, le vittorie e le sconfitte di una generazione”, edito da Rubbettino.Si tratta dei ricordi di uno dei protagonisti della fase di passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica, Salvatore Cardinale, intervistato da un giornalista attento e acuto come Giuseppe Alberto Falci, firma di Huffington Post. Un libro piacevole e interessante, con tante notizie sulla politica di qualche anno fa ma soprattutto su come venivano formati i giovani e come giungevano preparati agli incarichi ... huffingtonpost

