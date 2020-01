Coronavirus, le vittime salgono a 132 ma i contagi sono in calo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Coronavirus, le vittime salgono a 132 nella sola Cina, ma i contagi sono per la prima volta in calo La sindrome da Coronavirus sta paralizzando il mondo intero. Il focolaio di Wuhan sembrava essere arginabile nel giro di qualche settimana ed invece dopo un mese la diffusione ha colpito diversi parti del mondo. Finora all’interno … L'articolo Coronavirus, le vittime salgono a 132 ma i contagi sono in calo proviene da www.inews24.it. inews24

