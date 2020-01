Auchan adieu, in arrivo Conad il colosso della grande distribuzione e Primark, annunciati 400 esuberi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Le voci non sono più voci ma certezze. Auchan di Casamassima chiude al suo posto arriva il colosso italiano Conad. Accanto a Conad in arrivo anche Primark il marchio preferito di chi ama la moda a basso costo. Sono già stati prefissati i giorni di chiusura. Il grande ipermercato chiuderà dal 2 al 7 febbraio per fare in modo che Conad ripulisca i scaffali e li riempia dei suoi articoli. Conad era un marchio che in Puglia era quasi del tutto sparito. Da febbraio si riaffaccerà prepotentemente. Ma come ogni colosso che si “rispetti” anche Conad, subito dopo l’acquisizione, ha annunciato che nell’organico vi sono esuberi. Secondo più di una indiscrezione sarebbero 400 e su Taranto sarebbero addirittura il 50% della forza lavoro. Conad sarà molto probabilmente anche all’Auchan di Modugno. baritalianews

