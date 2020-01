Annunciati PS Plus di febbraio 2020: due giochi PS4 gratis con un bonus (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ci siamo, è finalmente tempo di PS Plus di febbraio 2020! Dopo che la rivale Microsoft ha alzato il sipario sui quattro titoli che i possessori di Xbox One e Xbox 360 potranno mettere in download gratuito il prossimo mese - a patto di essere abbonati al servizio Xbox LIVE Gold -, ora è infatti Sony ad annunciare la prossima Instant Game Collection. Anche in questo caso, per procedere al download senza costi da PlayStation Store è assolutamente necessario essere utenti PlayStation Plus. Un abbonamento, quello al servizio del gigante giapponese, che vi permette non solo di ricevere omaggi a cadenza mensile, ma anche di giocare in multiplayer, di avere accesso a sconti esclusivi e di avere a disposizione dello spazio di archiviazione aggiuntivo via cloud. https://twitter.com/PlayStationEU/status/1222558127465345024 PS Plus di febbraio: ecco quali sono i giochi gratuiti per ... optimaitalia

svarioken : ?? Annunciati i Playstation Plus di Febbraio: • BioShock: The Collection (PS4) • The Sims 4 (PS4) • Firewall Zero H… - Stay_Nerd : Annunciati i giochi gratis con PlayStation Plus di Febbraio 2020 - OptiMagazine : Annunciati #PSPlus di febbraio 2020: due giochi #PS4 gratis con un bonus -