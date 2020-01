Strategia M5s: nel 2020 a destra o a sinistra? (Di martedì 28 gennaio 2020) Con gli “Stati generali” in vista, il Movimento si divide tra chi vuole un sodalizio stabile con il Pd e chi non vuole schierarsi. Su un punto non ci sono dubbi: questo governo tecnico sta resistendo alle intemperie e ai campanelli della Lega, si dovrà andare avanti fino al 2023 ma la domanda che ci … L'articolo Strategia M5s: nel 2020 a destra o a sinistra? proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

gianny0162 : RT @GiuseppePalma78: Analisi del voto in #EmiliaRomagna e #Calabria a firma mia e di @pbecchi su 'MF' di oggi. In Emilia #Salvini non ha pe… - Catia68400139 : RT @GiuseppePalma78: Analisi del voto in #EmiliaRomagna e #Calabria a firma mia e di @pbecchi su 'MF' di oggi. In Emilia #Salvini non ha pe… - marcnever : @pdnetwork @nzingaretti @AndreaMarcucci @graziano_delrio Capire la specificità del successo #Bonaccini in… -