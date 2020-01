Scende dall’auto e viene travolto: Salvatore muore davanti a moglie e figlia (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Un uomo originario di Piscinola è morto travolto da un’auto in transito sull’Asse Perimetrale nel tratto Melito-Scampia. L’uomo, si chiamava Salvatore, ed era in compagnia dei familiari, quando è stato costretto a fermarsi per un problema alla propria vettura. A causa di un guasto, è sceso dal veicolo ed è stato travolto da un’altra macchina che sopraggiungeva in quel momento. L’impatto è stato violento e inevitabile, ed è morto sul colpo sotto gli occhi dei familiari. Inutile l’arrivo dell’ambulanza: per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi del caso anche la Polizia stradale che dovrà adesso accertare eventuali responsabilità. L'articolo Scende dall’auto e viene travolto: Salvatore muore davanti a moglie e figlia proviene da Anteprima24.it. anteprima24

