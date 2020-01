Raggi: nel 2019 emesse 230mila multe per evasione biglietti (Di martedì 28 gennaio 2020) Roma – “Continua la nostra lotta contro i ‘furbetti’ che non pagano il biglietto su bus e tram: nel 2019 i controllori Atac ne hanno sanzionati in media 630 al giorno. L’anno appena trascorso e’ stato da record per il contrasto all’evasione: le squadre di Atac hanno verificato quasi 4 milioni di passeggeri, con circa 230 mila multe emesse”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. “Il dato sempre piu’ in crescita e’ quello delle sanzioni pagate entro i primi cinque giorni, grazie all’uso dei pos a bordo: nel 2019 e’ quasi raddoppiato, con oltre 80mila verbali per un valore di ben 4,5 milioni di euro. Queste sono risorse immediatamente disponibili che possiamo investire per la manutenzione dei mezzi o nell’acquisto di nuovi bus”. “Chi non paga il biglietto penalizza tutti, ... romadailynews

virginiaraggi : Una bella notizia per gli abitanti del quartiere Torraccia, nel quadrante Est di Roma. Il giardino di Piazza Gaspar… - fabolik : @MarlonJD1978 @saraosalvatore Giusto per ricordare, 1) Berlusca candido' un suo uomo e non la Meloni all'amministra… - sergioalesi : RT @santapace: La Borgonzoni mi ricorda un po' la Raggi. Due poverine gettate nel tritacarne della politica attiva. Non infieriamo su di lo… -