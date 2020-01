Naviris: Guillou (Ng), ‘alleanza con Fincantieri aperta ad altri partner Ue’ (2) (Di martedì 28 gennaio 2020) (Adnkronos) – L’alleanza tra Naval group e Fincantieri con la nascita della joint venture Naviris, spiega, “permetterà di far fronte alla vera concorrenza” che non è tra paesi europei ma nei confronti dei paesi come la Cina, la Russia o il Giappone. “Nel 2003 nella cantieristica navale c’erano solo gruppi europei. Ora il primo a livello mondiale è un gruppo cinese, il secondo un gruppo russo. Il nostro problema era allearci prima che fosse troppo tardi. Nessun paese europeo ha oggi un mercato domestico sufficiente per far fronte alla capacità tecnologica e industriale necessaria per far fronte alla concorrenza internazionale. Siamo arrivati a questa conclusione con Giuseppe Bono già 5 anni”. Proprio per questo, aggiunge Guillou, “abbiamo condiviso la necessità di allearsi il più possibile per mantenere alta la competitività europea e ... calcioweb.eu

