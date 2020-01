L’istruzione è il motore dello sviluppo (Di martedì 28 gennaio 2020) Il 24 gennaio è stata celebrata la prima Giornata Mondiale dell’Educazione, proclamata dalle Nazioni Unite per portare all’attenzione l’importanza di garantire ad ogni bambino un’istruzione di qualità, inclusiva ed equa, e di promuovere opportunità di apprendimento lungo tutto il corso della sua vita.Sancito dall’Obiettivo di sviluppo Sostenibile 4, il diritto all’istruzione è ancora una chimera per circa 265 milioni di bambini nel mondo che non riescono a completare il ciclo di istruzione di base. Sono 617 milioni i bambini e gli adolescenti che non sanno leggere e non conoscono la matematica di base; dei 750 milioni di persone analfabete, due terzi sono donne.La povertà e l’insicurezza alimentare rappresentano i principali ostacoli all’accesso all’istruzione. Secondo la FAO, oltre 820 milioni di ... huffingtonpost

L’istruzione motore Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : L’istruzione motore