La fidanzata di Andrea Denver lo difende, De Panicis: “Me l’ha presentata, poi è venuto via con me” (Di martedì 28 gennaio 2020) Anna Wolf, fidanzata di Andrea Denver, ha chiesto al Grande Fratello di poter incontrare il compagno. Intende chiedergli conto delle dichiarazioni di Elisa De Panicis a proposito del presunto incontro in albergo. “Conosco Elisa e so che sono amici” ha dichiarato, smentendo il flirt con la compagna di Theo Fernandez. Ma l’influencer non arretra: “Una sera a Miami ho conosciuto Anna, peccato che quella sera poi lui sia venuto via con me”. fanpage

leggoit : #gfvip 2020, Anna Wolf la fidanzata di #andrea denver: «Storia non finisce qui. Ho bisogno di fargli domande» - blogtivvu : Grande Fratello Vip, fidanzata Andrea Denver: “Voglio affrontarlo” - blogtivvu : La fidanzata di Andrea Denver, la giovane modella Anna Wolf, chiede il confronto con lui nella Casa del Grande Frat… -