Il testo di “Ho amato tutto”, canzone di Tosca a Sanremo 2020 (Di martedì 28 gennaio 2020) Una bella sfida quella che si prospetta all’orizzonte di Tosca che sul palco dell’Ariston arriva con la voglia di ritrovare il calore del pubblico di Sanremo. Un grande ritorno con Ho amato tutto: il testo della canzone in gara a Sanremo 2020. Tosca, andata e ritorno a Sanremo con Ho amato tutto Tosca sì ma per la nonna, come racconta la cantate tra i Big in gara a Sanremo 2020 a Raiplay: “Tosca era il nome di mia nonna perché era Toscana, non perché amava la lirica“. Sempre Tosca, ormai ad un passo dall’arrivo a Sanremo: “La mia carriera è stata costellata da situazioni imprevedibili, quando sarò sul palco cercherò di fare come l’ultima volta, cantare per le persone che sono in sala senza avere l’ansia per le telecamere, cercherò di essere me stessa e di cantare una canzone che amo“. Il testo della canzone Ho amato tutto, svelato da TvSorrisi&Canzoni, in gara alla 70esima ... thesocialpost

michelaotto1 : Sto cercando un libro che aiuti chi come me ha paura di andare in ospedale che non sia per bambini. Io ho paura di… - vulnicurra : @Astrubalee da nessuna parte ho solo letto il testo e mi sento male - Bellacanzoneit : Ecco il testo di 'Ho amato tutto' di Tosca! #Sanremo2020 -