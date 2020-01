Francesco muore due giorni dopo il parto, la mamma: “Non me l’hanno fatto neanche vedere” (Di martedì 28 gennaio 2020) La denuncia di Vincenza e Calogero Ambrogio, i genitori del piccolo Francesco, morto il 5 dicembre scorso all’ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento a soli due giorni dal parto in circostanze ancora poco chiare: “Non sappiamo perché nostro figlio è morto. Vogliamo che sia fatta giustizia, il dolore non si può superare e non vogliamo che si ripeta ancora una cosa del genere”. “Io non so ancora perché mio figlio è morto. Vogliamo che sia fatta giustizia perché è una cosa molto brutta, il dolore non si può superare e non vogliamo che si ripeta ancora una cosa del genere”. A parlare sono Vincenza e Calogero Ambrogio, i genitori del piccolo Francesco, morto il 5 dicembre scorso all’ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento a soli due giorni dal parto. La coppia ha chiesto che venisse aperta un’indagine per fare luce sulle cause del decesso del bambino, nato sano ... limemagazine.eu

