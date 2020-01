Cosa ci fa uno Switch sul palco dei Grammy Awards? (Di martedì 28 gennaio 2020) Quando Tyler the Creator ha ricevuto il premio per il miglior album rap per Igor durante la 62a edizione dei Grammys della scorsa notte, è stato raggiunto sul palco da sua madre, dall'amico di lunga data e collaboratore Jasper Dolphin e... dal Nintendo Switch di Jasper. E perché Jasper Dolphin ha portato con sé uno Switch alla premiazione? Semplice, "stavo giocando a Pokémon", ha detto Jasper su Twitter. Molto probabilmente, dopo ore e ore passate a giocare a Pokémon Sword o Shield o a Pokémon Let's Go, Jasper non voleva abbandonare sul sedile della platea i suoi mostriciattoli. Leggi altro... eurogamer

