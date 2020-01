Coronavirus, l’esperto che svelò la verità sulla SARS: “Entro 10 giorni l’apice dell’epidemia” (Di martedì 28 gennaio 2020) Coronavirus, l’esperto che svelò la verità sulla SARS: “Entro 10 giorni l’apice dell’epidemia” L’apice dell’epidemia di polmonite causata dal nuovo Coronavirus 2019-nCov dovrebbe arrivare entro una settimana o al massimo in una decina di giorni. A sostenerlo è il noto pneumologo cinese Zhong Nanshan, che nel 2003 fu in prima linea nel contenimento dell’epidemia della SARS, in un’intervista rilasciata oggi in esclusiva all’agenzia cinese Xinhua. “È molto difficile stimare in via definitiva quando un’epidemia raggiunge il proprio apice”, ha spiegato Zhong. “Ma penso che il contagio raggiungerà il suo picco entro una settimana o una decina di giorni e che quindi non ci saranno aumenti su larga scala delle infezioni”. Lo pneumologo dirige una squadra di esperti costituita a livello nazionale per la ... tpi

otravezmas3 : RT @zazoomblog: Coronavirus l’esperto: “Sbagliato non andare in luoghi cinesi in Italia” - #Coronavirus #l’esperto: #“Sbagliato https://t… - zazoomblog : Coronavirus l’esperto: “Sbagliato non andare in luoghi cinesi in Italia” - #Coronavirus #l’esperto: #“Sbagliato - mattinodipadova : Coronavirus, l'esperto: 'La Cina sta sottostimando il contagio, mi aspetto casi anche in Italia'… -