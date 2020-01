Campidoglio: svastica e scritte antisemite sono state rimosse (Di martedì 28 gennaio 2020) Roma – sono state prontamente rimosse una svastica e delle scritte antisemite comparse ieri sui muri di una scuola nel quartiere Trionfale. L’intervento è stato effettuato dal Dipartimento Simu. La Sindaca Raggi ha dichiarato che si è trattato di un atto vergognoso, proprio nel Giorno della Memoria, e ha aggiunto che Roma non dimentica e lavora per tenere viva la Memoria. Così in una nota il Campidoglio L'articolo Campidoglio: svastica e scritte antisemite sono state rimosse proviene da RomaDailyNews. romadailynews

