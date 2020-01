Cagliari, sequestra e pesta la compagna: nigeriano in manette (Di martedì 28 gennaio 2020) Federico Garau La giovane, ferita, seminuda e sotto choc, è riuscita a fuggire dalla casa in cui l'aveva rinchiusa il geloso compagno, ed a raggiungere un'abitazione di San Sperate, da cui ha fatto partire la richiesta di aiuto Accecato dalla gelosia, si è presentato nel cuore della notte all'interno dell'appartamento di Selargius (Cagliari) dove la compagna viveva insieme ad alcuni connazionali, poi l'ha pestata e sequestrata, costringendola a seguirlo nel suo alloggio. Per questi motivi il 35enne di nazionalità nigeriana Aimi Enoho-iyi si trova ristretto dietro le sbarre di una cella di sicurezza della caserma dei carabinieri del comando di Quartu, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Come riportato dalla stampa locale, lo straniero, tra l'altro un pregiudicato già destinatario di un provvedimento di espulsione non ottemperato, non sopportava l'idea che la ... ilgiornale

UnioneSarda : #Sardegna - Picchia e sequestra una ragazza: 35enne finisce in arresto -