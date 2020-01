WhatsApp, cos'è il social hacking e come mettere in sicurezza il tuo account (Di lunedì 27 gennaio 2020) Configurare un account WhatsApp è davvero semplice: non devi far altro che scaricare l'app, indicare il numero di telefono e confermarlo con il codice di sicurezza a 6 cifre che ricevi via sms. Un meccanismo rapido e comodo da utilizzare che ha contribuito al successo dell'applicazione, rendendola la principale di messaggistica al mondo con una platea di un miliardo e mezzo di utenti. In questo modo, in attesa che l'app renda possibile utilizzare lo stesso profilo su più dispositivi in contemporanea, basterà ripetere il procedimento su un nuovo telefono e, con il backup attivato, potrai avere a disposizione tutte le tue chat senza dover impazzire. Ma siamo certi che sia anche un sistema sicuro? Stando alla nuova minaccia in arrivo dagli Stati Uniti, no. Si chiama social hacking e basterebbe un semplice messaggio per mandare tutto all'aria. ... gqitalia

