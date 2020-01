Una relazione tormentata nel testo di Baciami Adesso di Enrico Nigiotti a Sanremo 2020 (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il testo di Baciami Adesso di Enrico Nigiotti a Sanremo 2020 parla di una relazione tormentata. Questo è quello che l'artista livornese porterà sul palco del Teatro Ariston per la sua seconda volta nella categoria dei Campioni, nella quale ha debuttato nel 2019 con il toccante brano Nonno Hollywood. La partecipazione alla kermesse porta con sé anche il rilascio del nuovo album di inediti dell'artista, Nigio, che uscirà il 14 febbraio. Ancora da rivelare i brani che vorrà inserire nella tracklist, ma ci sarà certamente quello di Sanremo che canterà prima di tornare in tour. Il significato di Baciami Adesso di Enrico Nigiotti a Sanremo 2020 Il brano che Enrico Nigiotti porterà sul palco del Teatro Ariston è una ballata d'amore. Un amore tormentato, quello raccontato dal cantautore livornese, che potrebbe anche essere autobiografico. Nel corso della sua carriera, Enrico Nigiotti ... optimaitalia

AmoreCriminal : Uno dei consigli per allontanarsi da una relazione pericolosa è il “No contact”. Di cosa si tratta?… - marattin : @GiampaoloGalli @Mandolesi_Giu @ItaliaOggi Purtroppo Giampaolo anche la correzione è sbagliata. Come documento in u… - graziano_delrio : La relazione con gli altri è una risorsa, la base per politiche di coesione e progresso sociale. Si chiama “Riformi… -