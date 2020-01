Sfascia un bar e picchia gli agenti con l'aiuto di genitori e moglie (Di lunedì 27 gennaio 2020) Mariagiulia Porrello L’uomo, ubriaco, è stato spalleggiato dai genitori e dalla moglie. I poliziotti per fermarlo hanno usato lo spray al peperoncino Ha Sfasciato un bar e poi, aiutato dai familiari, ha colpito i poliziotti e i carabinieri intervenuti per fermarlo. È quanto accaduto domenica pomeriggio a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Erano le 17 quando una voltante del commissariato di pubblica sicurezza di via Ugo Foscolo è stata chiamata perché un noto pregiudicato italiano aveva danneggiato gli arredi di un bar in via Milazzo. Appena giunti sul posto gli agenti hanno riconosciuto la loro vecchia conoscenza, un quarantaduenne sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. I poliziotti l’hanno fermato mentre si stava allontanando a piedi dal locale che aveva appena Sfasciato. L’uomo, evidentemente ubriaco, ha subito mostrato di non essere affatto ... ilgiornale

