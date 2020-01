Regionali, Conte: “Risultavo significativo. Deluso e sconfitto chi ha tentato di renderlo un referendum sul Governo” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il premier Giuseppe Conte, commentando i risultati delle Regionali in Emilia-Romagna e Calabria, parla di risultato “significativo” ricordando: “Come ho detto non era un voto sul governo, non è che cambi idea oggi”. “C’è chi ha tentato di renderlo un referendum sul Governo – ha aggiunto il presidente del Consiglio -, lo ritenevo improprio ieri e lo ritengo improprio anche oggi. Chi ha costruito questa impostazione e’ rimasto Deluso e sconfitto”. L'articolo Regionali, Conte: “Risultavo significativo. Deluso e sconfitto chi ha tentato di renderlo un referendum sul Governo” LA NOTIZIA. lanotiziagiornale

