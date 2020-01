Raggi: lavoriamo per dedicare parco a Sergio De Simone (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma – “Stiamo lavorando all’intitolazione di un parco di Roma al piccolo Sergio De Simone, deportato e vittima di esperimenti che i nazisti praticavano sui bambini, e cugino delle sorelle Andra e Tatiana Bucci”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante l’evento in Campidoglio con le Scuole per celebrare il Giorno della Memoria a 75 anni dalla liberazione dei campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau. L'articolo Raggi: lavoriamo per dedicare parco a Sergio De Simone proviene da RomaDailyNews. romadailynews

