Nintendo a partire da marzo smetterà di riparare le console Wii (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nintendo Wii ha avuto un successo fenomenale nel 2006, vendendo oltre 101 milioni di console durante i suoi sette anni di mercato. Ora, anni dopo che è stato soppiantato dalla Wii U e poi dallo Switch, Nintendo sta annunciando che non riparerà più le Wii danneggiate in Giappone e smetterà di accettare nuove unità il 31 marzo.Secondo un'affermazione pubblicata dalla società stessa sul sito web ufficiale, diventa sempre più difficile recuperare i pezzi di ricambio necessari per mantenere attivo un programma di riparazione. Ecco perché la scelta della grande N di smettere di riparare le console danneggiate, quasi 15 anni dopo il suo lancio iniziale. Vale la pena avvertire però che per entrambe le console e controller Wii, le riparazioni potrebbero interrompersi prima che si esaurisca lo stock di parti di ricambio.Per ora la dichiarazione indica solo il territorio giapponese, ma è probabile ... eurogamer

Eurogamer_it : A partire da marzo #Nintendo cesserà le riparazioni alle console #Wii. - cyberanimax : - cyberanimax : -