Meteo e clima: buone notizie dall'Alaska, Gennaio gelido come ai vecchi tempi (Di lunedì 27 gennaio 2020) CRONACHE Meteo: dopo ben 8 anni consecutivi nei quali la temperatura dell'Alaska è rimasta al di sopra delle medie normali, quest'anno un freddo pungente sta colpendo questo Stato degli Stati Uniti. Negli ultimi anni, anche la famosa corsa dell'Iditador è stata messa in forse a causa del caldo e della carenza di neve.Nel marzo del 2016 venne addirittura trasportata della neve all'interno della città di Fairbanks per poter permettere ai cani da slitta di scivolare sulla neve che mancava completamente. Nella città di Fairbanks, che è situata nel centro dell'Alaska, la temperatura media di questo mese di Gennaio è di -29,4°C, inferiore alla norma di 7,9°C. Si tratta, al momento, del Gennaio più freddo dopo quello del 2012, da quell'anno in poi tutti i mesi di Gennaio sono stati miti. Quest'anno rappresenta una vera eccezione, si notano dalla mappa le anomalie termiche ... meteogiornale

