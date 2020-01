Marelli: “Il rigore sul fallo di mani in area di Cuadrado non c’era” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Totalmente passato in secondo piano rispetto al risultato finale di Napoli-Juventus è rimasto un episodio da moviola che ha visto gli azzurri protestare e l’arbitro Mariani non ricorrere nemmeno all’utilizzo della Var: il presunto rigore non fischiato al Napoli per fallo di mani in area di Cuadrado, al 70′. L’ex arbitro Luca Marelli analizza sul suo blog l’operato del direttore di gara e lo promuove, soffermandosi anche sull’episodio in questione: “il tocco di mano c’è tutto ma non è punibile per almeno tre motivi: distanza ravvicinata tra Zielinski e Cuadrado; pallone completamente inatteso; non c’è alcun movimento della mano verso il pallone ma è il pallone che incoccia casualmente sulla mano del difendente. Oltre a ciò il braccio è fermo in una posizione conferente con la dinamica dell’azione”. Per Marelli buono il ... ilnapolista

