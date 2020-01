GF Vip, i bonazzi: Matteo è l’ex di Carmen Di Pietro, Gianluca è stato a Uomini e Donne (Di martedì 28 gennaio 2020) GF VIP: i bonazzi sono Gianluca Irpino, Matteo Alessandroni e Jacopo Poponcini Durante l’ultima puntata di GF Vip, sono entrati in Casa i tre bonazzi. I tre ragazzi che delizieranno le Donne del reality sono Gianluca Irpino, Matteo Alessandroni e Jacopo Poponcini. Tutti e tre non sono nuovi in tv, hanno avuto esperienze in importanti … L'articolo GF Vip, i bonazzi: Matteo è l’ex di Carmen Di Pietro, Gianluca è stato a Uomini e Donne proviene da Gossip e Tv. gossipetv

