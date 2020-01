Fortnite: un giovane giocatore è riuscito a pagare i debiti scolastici della madre (Di lunedì 27 gennaio 2020) Questa storia è una di quelle a lieto fine e che strappano un sorriso a chi la legge. Aydan Conrad è un giocatore professionista di Fortnite, con all'attivo 1,4 milioni di follower su Twitch e come membro del team Ghost Gaming, possiede oltre 125.000 dollari in vincite da tornei.Durante una diretta streaming il giocatore ha chiamato sua madre per darle una bella notizia. Tutti i suoi debiti creati durante il suo periodo scolastico sono stati pagati da lui grazie ai ricavi dei premi e sponsor. Inizialmente la madre non pensava fosse riuscito a saldarlo poiché non era un prestito federale. E' bastato dire il nome di una persona e la madre di Aydan è scoppiata a piangere dalla gioia.Non siamo sicuri di quanto la mamma di Aydan fosse in debito per il college, ma negli Stati Uniti le cifre sono abbastanza cupe da renderlo un problema. Le statistiche più recenti del Dipartimento della ... eurogamer

