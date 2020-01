Febbre di Lassa in Nigeria | 29 morti | aumentano le misure di emergenza contro il virus

Febbre di Lassa : casi in aumento in Nigeria - morte 29 persone : Preoccupa in Nigeria un focolaio di Febbre di Lassa, che ha già causato la morte di 29 persone: “Al 24 gennaio 2020, 195 casi confermati e 29 decessi sono stati segnalati in 11 Stati“, ha reso noto il Centro per il controllo delle malattie del Paese. Un centro nazionale di operazioni di emergenza è stato attivato per coordinare la risposta “al numero crescente di casi di Febbre di Lassa“. La Febbre di Lassa è una ...