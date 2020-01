Crimi:anti destre?A cittadini non frega

"Il voto è stato molto polarizzato e ha portato alcuni nostri elettori a decidere di votare da un'altra parte". Lo dice il reggente M5S."Le Regionali non sono andate bene,ce l'aspettavamo". Il Movimento è "nato in un momento in cui il bipolarismo è fallito e noi abbiamo portato aria fresca.Errori? Ci rialziamo e rilanciamo", spiega. Nel governo, "i rapporti di forza non cambiano. Il Parlamento è questo e dura 5 anni"."Di un fronte per sconfiggere le destre ainonniente Gli importa se abbassiamo le tasse(Di lunedì 27 gennaio 2020)