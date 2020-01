Conte: "Salvini il vero sconfitto La Lega è in parabola calante" (Di lunedì 27 gennaio 2020) Dopo le elezioni in Emilia e in Calabria, Conte silura Salvini: "E' il vero sconfitto, indegno citofonare additando i cittadini. M5s ko? Non causa nessuna instabilità" Segui su affaritaliani.it affaritaliani

NicolaPorro : Va bene tutto ma Conte scandalizzato dai modi e dai citofoni di Salvini non è il Conte che appoggiava Salvini agli… - fattoquotidiano : Regionali, Conte: “Salvini grande sconfitto. Indegno e inaccettabile andare a citofonare additando singoli cittadin… - Corriere : Il piano di Conte contro il rischio voto: «Al lavoro fino al 2023, così battiamo Salvini» -