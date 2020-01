Ciclismo su pista, Letizia Paternoster seconda nell’omnium in Coppa del Mondo 2020 di Milton (Di lunedì 27 gennaio 2020) Va in archivio con la seconda posizione di Letizia Paternoster nell’omnuim femminile la tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista di Milton, in Canada: l’azzurra totalizza 114 punti e viene superata soltanto dalla statunitense Jennifer Valente, che vince con 134, mentre l’altro gradino del podio va all’irlandese Emily Kay, terza con 102. Nella madison maschile ecco il successo dei Paesi Bassi con Yoeri Havik e Jan Willem van Schip, davanti alla Gran Bretagna di Ethan Hayter ed Oliver Wood, seconda, ed alla Francia di Donavan Vincent Grondin e Benjamin Thomas, terza. Nona posizione per l’Italia di Stefano Moro e Carloalberto Giordani. Nel keirin femminile ancora successo ai Paesi Bassi con Laurine van Riessen che si impone davanti all’iberica Helena Casas Roige, ed alla statunitense Madalyn Godby. 15° posto assoluto per Elena Bissolati. Nella ... oasport

