Calibro 35: “Dobbiamo riflettere sui cambiamenti iper veloci di questo mondo” (Di lunedì 27 gennaio 2020) I Calibro 35 sono materia in evoluzione. La carriera in ambito library music non li ha limitati, tutt’altro. Il percorso tra atmosfere oscure/poliziottesche li ha forgiati, facendo loro cambiare letteralmente marcia negli ultimi cinque anni, prima con S.P.A.C.E. nel 2015, poi con Decade nel 2018. Tutto quello che è successo fin lì si è trasformato: ora, con un sguardo fisso sul presente e al contempo a testa alta verso il futuro, è arrivato Momentum, ultimo lavoro-laboratorio che segna una transizione sostanziale per il gruppo. Ci siamo fatti raccontare proprio da Massimo Martellotta (chitarra e synth), Enrico Gabrielli (fiati e tastiere) e Tommaso Colliva (produttore) che cosa è veramente cambiato con il nuovo disco. Partiamo dall’involucro, che è già una piccola rivoluzione. La copertina non è più un paesaggio, come negli ultimi due album. Tommaso Colliva: “Abbandonare la comfort ... wired

