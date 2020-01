Calciomercato Parma: Radu a un passo, le ultime (Di lunedì 27 gennaio 2020) Calciomercato Parma: Ionut Radu è a un passo all’approdo in gialloblù. Il club emiliano si tutela visto l’infortunio di Sepe Ionut Radu è a un passo dal Parma. Come riporta Gianluca Di Marzio il portiere di proprietà dell’Inter ma in prestito al Genoa sarebbe vicinissimo ad approdare al club emiliano. L’infortunio di Sepe ha obbligato il Parma ad intervenire sul mercato, sfruttando la voglia di andare via di Radu dal Genoa visto l’arrivo di Perin. Affare che si potrebbe chiudere nelle prossime ore. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

